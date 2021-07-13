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"الشويرخ": ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج بدون تصريح

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"الشويرخ": ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج بدون تصريح "الشويرخ": ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج بدون تصريح
أهاب بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالموسم

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بأنه تم ضبط (10) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل واحد منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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