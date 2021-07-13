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3 ألقاب قارية للأهلي على حساب أندية جنوب أفريقيا

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3 ألقاب قارية للأهلي على حساب أندية جنوب أفريقيا 3 ألقاب قارية للأهلي على حساب أندية جنوب أفريقيا

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تترقب أنصار النادي الأهلي مواجهة فريقها بنظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت المقبل.

الأهلي يُمني النفس بنجمة عاشورة تُزين قميصه وتتويج ثانٍ على التوالي، في الوقت الذي يحلم فيه الفريق الجنوب أفريقي بتذوق طعم التتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي تمكن من حصد 3 ألقاب أفريقية على حساب أندية جنوب أفريقيا.

اللقب الأول كان في 2001 حيث عاد الأهلي لمنصات التتويج القارية بعد طول غياب عبر بوابة صن داونز، فعانق دوري الأبطال على حسابه بعد تعادل إيجابي في بريتوريا وفوز بالثلاثة في القاهرة.

بعد أشهر قليلة وبالتحديد في مارس من عام 2002 يحقق الأهلي لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 4/1 بملعب القاهرة.

وفي 2013 يعانق الأهلي النجمة الثامنة له بدوري الأبطال ويحقق اللقب بعد التفوق على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بتعادل إيجابي خارج ملعبه وانتصار بهدفين نظيفين بالقاهرة.

المصرى اليوم

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