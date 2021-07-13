تامر حسني يحتل تريندات تويتر بعد حلقته مع عمرو أديب

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تصدر النجم تامر حسني تريند تويتر، اليوم الثلاثاء، بعد حلقته مع عمرو أديب، أمس، في برنامج «الحكاية»، بـ ٤ تريندات مختلفة وذلك بعد نجاح فيلمه مش أنا ووصول إيرادات الفيلم حتى الآن إلى أكثر من مائة وخمسة عشر مليون جنيه.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بتخطي فيلم «مش أنا» حاجز الـ100 مليون، وقال: «الحمد لله في الأسبوع الثاني يحقق أيضاً المركز الأول في مصر وجميع الدول العربية بمجموع إيرادات ما يعادل ١١١ مليون جنيه مصريى رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى».

يذكر أن فيلم «مش أنا» من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من حالة غريبة تفقده السيطرة على يده مما يعرضه للعديد من المواقف.