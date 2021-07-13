أخبار عاجلة

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح -
هل تقف السعودية وراء "فتنة الأردن"؟.. هكذا ردّ الملك عبدالله -
من الأرصاد للمواطنين: مفاجأة ستزيد معاناتكم فى الصيف???? -
بيان رسمى من الرئاسة التونسية بقرارات إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.. والجيش التونسى فى الشارع -
الصدمة تكسو وجه مسؤلي الاهلي عقب تقدم الانتاج بالهدف الثاني وعبدالحفيظ للاعبيه"هنكسب" -
حالة ياسمين تتحسن الحمد لله ???? تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.. وتصريحات شقيقها -
محامي المتهمة بقتل زوجها يتحدث لأول مرة ويكشف الحلقة المفقودة في القضية وسر ارتكاب الجريمة -
مشاداة قوية بين عبدالحفيظ واداري الانتاج عقب احراز هدف تعادل الاهلي -
شاهد رد فعل دكة الأهلي لحظة إحراز هدف الفوز القاتل في الإنتاج -
حلا شيحة.. والمشايخ التلاتة !! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين في القاهرة - برئاسة سفير المكسيك عميد المجموعة - بزيارة إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف التعرف على أنشطته وبحث فرص التعاون الممكنة معه.

استعرض السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي أنشطة المركز المختلفة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الجنوبية، وذكر أن أنشطة المركز تهدف إلى بناء قدرات الدول النامية في مجالات السلم والأمن بما يشمل منع النزاعات وحفظ وبناء السلام ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ودور المرأة في السلم والأمن وتغير المناخ وعلاقته بالأمن والتنمية.

كما ألقى مدير مركز القاهرة الدولي الضوء على منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين - حيث يضطلع المركز بمهام السكرتارية التنفيذية للمنتدي - موضحاً دوره كمنصة أفريقية رفيعة المستوى تعمل على تعزيز العلاقة بين السلم والتنمية المستدامة من خلال حلول مبتكرة وطويلة الأجل.

من جانبهم، أعرب سفراء المجموعة عن تقديرهم لدور الرائد في مجال السلم والأمن الدوليين ولجهودها المتواصلة من أجل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تنعكس هذه الجهود جلياً في أنشطة مركز القاهرة ورصيد عمله الدولي والإقليمي. كما أشادوا بمنتدى أسوان بوصفه تجربة فريدة يمكن للمناطق الجغرافية الأخرى الاستفادة منها من أجل الدفع بجهود تحقيق أهداف السلام والتنمية المستدامين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

مصر تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020