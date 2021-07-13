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بدء المعسكر التدريبي "انطلق للفضاء" لطلاب المرحلة الثانوية

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بدء المعسكر التدريبي "انطلق للفضاء" لطلاب المرحلة الثانوية بدء المعسكر التدريبي "انطلق للفضاء" لطلاب المرحلة الثانوية
لتأهيلهم في علوم وتقنيات الفضاء خلال 14 يومًا

بدء المعسكر التدريبي

أطلقت الهيئة للفضاء، اليوم الثلاثاء، المعسكر التدريبي الصيفي "انطلق للفضاء"، لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء، خلال 14 يومًا، ويتضمّن دورات ومشروعات تطبيقية.

يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لإعداد روّاد فضاء ومهندسي المستقبل واستقطاب المتميزين للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية.

وأوضحت الهيئة أن برنامج "انطلق للفضاء" يركّز على ربط المقررات الدراسية لمادتَي الرياضيات والفيزياء في المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، فيما يهتم بتقديم تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة على مدى 30 ساعة تدريبية وبواقع ثلاث ساعات يوميًّا، عبر مختصين في علوم الفضاء.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في قطاع الفضاء والمساهمة في تطوير القدرات البشرية في القطاع، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية بأنشطته، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختصّ بعلوم وتقنيات الفضاء.

كما حدّدت الهيئة عددًا من الشروط للانضمام للبرنامج؛ منها أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديَّ الجنسية، وأن يكون من المسجلين حاليًّا في الصف الثاني أو الثالث الثانوي "المسار العلمي"، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول الخاص بالمعسكر، لافتة إلى أنه عند انتهاء المعسكر واجتياز التقييم، سيحصل المشاركون على شهادة إنجاز معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين بالانضمام لمعسكر البرنامج، التسجيل من خلال الرابط التالي: https://initiatives.saudispace.gov.sa/ar .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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