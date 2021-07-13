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مسرحية «موعد سري» على مسرح مكتبة الإسكندرية اليوم

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مسرحية «موعد سري» على مسرح مكتبة الإسكندرية اليوم مسرحية «موعد سري» على مسرح مكتبة الإسكندرية اليوم

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تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر، بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة، عرضًا مسرحيًا بعنوان «موعد سري»، عن رواية الأديب الياباني كوبو آبي، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء 13 يوليو، على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

العرض دراماتورج وإخراج شريف حمدي، ومن بطولة: محمد الهواري، ونشوى مرجان، وأحمد سمير، وهدير أحمد، وأمجد زيتون، ومحمد طارق، وأميرة خالد، أداء وتعبير حركي عبدالباعث الزهيري، تنفيذ موسيقى محمد طارق، ديكور دنيا عزي، وإضاءة محمد المأموني.

المصرى اليوم

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