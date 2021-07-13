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.. عائلة سعودية تهجر منزلها بعد انهيار السقف

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بالفيديو.. عائلة سعودية تهجر منزلها بعد انهيار السقف .. عائلة سعودية تهجر منزلها بعد انهيار السقف
بسبب الغش في البناء ومواده

بالفيديو.. عائلة سعودية تهجر منزلها بعد انهيار السقف

هجرت عائلة سعودية منزلها؛ بسبب انهيار منزلها وسقوط السقف؛ بسبب الغش في البناء ومواده.

وقالت المواطنة "ندى"، خلال حديثها لقناة ""، إنها تملكت منزل العمر، وبعد مرور فترة من الزمن ونتيجة الغش في البناء سقط السقف.

وأضافت: نعيش في حالة من الرعب والخوف طوال الوقت، وبدأت الأضرار تظهر في الأيام الأولى، منذ أن سكنوا في المنزل الجديد.

وتابعت: استجاب البائع في بداية المشكلة، ثم توارى عن الأنظار عندما تفاقمت المشكلة.

وأكد رب الأسرة، قائلاً: "رغم الاتصالات المتكررة، لم يقم البائع بالرد، وتمت المخاطبة عن طريق مكتب العقار، وعن طريق المقاول، ولكن دون جدوى ولم يتقيدوا بالعقد المبرم، ويشمل الضمان لمدة سنة ونصف على السباكة والكهرباء، وأنني تحملت التكلفة من حسابي الخاص".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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