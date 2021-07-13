سميرة سعيد تكشف عن موعد عرض كليب أغنيتها الجديدة «مون شيري»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

روجت الديفا سميرة سعيد لكليب أغنيتها الجديدة «mon chéri» من خلال طرح بوستر الأغنية على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، استعدادًا لطرحها منتصف يوليو الجاري.

«مون شيري» تحمل طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، كلمات محمد القياتى، الحان بلال سرور، توزيع هانى يعقوب، ميكس وماستر خالد عز وقام باخراجها المخرج اللبناني نضال هاني.

الأغنية هي واحدة من أغاني ألبومها الجديد «انسان آلي»، تعاونت فيه سميرة مع عدد من أشهر صناع الأغنيه من الملحنين «بلال سرور» و«محمد حمزه» ومن الشعراء «محمد القياتي» و«شادي نور» ومن الموزعين «هاني يعقوب» و«هاني ربيع».

يذكر أن الديفا سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغانى ألبومها الذي قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.