رفع 92 ألف طن مخلفات بشوارع الإسكندرية (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على المختصين ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وازالة المخلفات أولا بأول والتصدي بكل قوة وحزم ظاهرة النباشين التي تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وبناء على تكليفات المحافظ، تم زيادة عدد مرات رفع المخلفات من الشوارع، خلال الـ الأسبوع حيث بلغت كمية المخلفات الصلبة التي تم جمعها من الشوارع 22 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 70 ألف طن مخلفات طبية تم دفنها والتعامل معها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وتصدر حي شرق قائمة الأحياء من حيث كمية المخلفات التي تم رفعها علي مدار الأسبوع، وجاء حي المنتزه أول في الترتيب الثاني ، ثم حي العجمي، تلاه منتزه ثان، ووسط، ثم أحياء العامرية أول وثان، وجاءت أحياء غرب و الجمرك بعد ذلك، وفي المركز الأخير مركز ومدينة برج العرب من حيث كمية المخلفات المستخرجة منه.

رفع 92 ألف طن مخلفات بشوارع الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال أيام العيد (صور)

رفع 92 ألف طن مخلفات بشوارع الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال أيام العيد (صور)

رفع 92 ألف طن مخلفات بشوارع الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال أيام العيد (صور)

رفع 92 ألف طن مخلفات بشوارع الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال أيام العيد (صور)

رفع 92 ألف طن مخلفات بشوارع الإسكندرية .. والمحافظ يشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة خلال أيام العيد (صور)