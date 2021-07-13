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إنفاذ يشرف على مزاد أراضي طيبة بالمدينة المنورة

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إنفاذ يشرف على مزاد أراضي طيبة بالمدينة المنورة إنفاذ يشرف على مزاد أراضي طيبة بالمدينة المنورة
يبدأ اليوم إلى الخميس القادم

إنفاذ يشرف على مزاد أراضي طيبة بالمدينة المنورة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة "مزاد أراضي طيبة الإلكتروني" الذي يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 13/ 7/ 2021م حتى يوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021م عبر منصة المزاد الإلكتروني؛ إذ يستعرض المزاد أرضين زراعيتين، وأراضيَ سكنية، وعدة فلل وعمائر سكنية وتجارية، ومحطة محروقات، بمساحات إجمالية تتجاوز 172 ألف متر مربع.

وكان المركز قد أشرف على العديد من المزادات هذا الأسبوع، تمثّلت في "مزاد شرق الرياض" الذي استعرض 9 فرص استثمارية من عقارات تنوّعت بين أراضٍ سكنية وتجارية، ودكاكين ومحالّ في مواقع متميزة في أحياء شرق الرياض، بإجمالي مساحات تقارب 511 ألف متر مربع، و"مزاد فرصة" الذي يستعرض 5 عقارات سكنية بمساحة تقارب 350 ألف متر مربع بمحافظتي البكيرية وعيون الجواء، إضافة إلى "مزاد نخبة الدمام" الذي أُقيم على 16 فرصة سكنية وزراعية بمساحة تقارب 8 آلاف متر مربع بمدينة الدمام، و"مزاد تبوك" الذي يستعرض 7 عقارات سكنية بمساحة تقارب 7 آلاف متر مربع بمدينة تبوك.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المتخصص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزوّدي الخدمات من الجهات المختصّة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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