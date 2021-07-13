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بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء

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بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء
سجلت أعلى حصيلة وفيات في المنطقة وقارة أفريقيا

بعد تدهور الوضع الوبائي لـ

أدرجت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الفرنسية غابرييل أتال، أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية الشديدة في تونس، التي تشهد مستويات مرتفعة من تفشي ، خاصة مع انتشار متحور "دلتا"، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران، أن تونس سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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