رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

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يتزايد البحث على جوجل عن فاتورة التليفون الأرضي على موقع جوجل اليوم مع قرب إعلان الشركة المصرية للاتصالات WE عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021، والتى تقوم الشركة بإعلانها وفق جدول محدد مسبقًا لسداد قيمة الاستهلاك عن شهور أبريل ومايو ويونيو 2021.

وحددت شركة WE يوم 15 يوليو ليكون إعلان فاتورة التليفون الأرضي وهو أيضًا موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021، والتى يمكن الاستعلام عنها في ذلك التاريخ.

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 لمدة شهر دون دفع غرامات أو قطع الخدمة، ويتنهي في 14 أغسطس 2021، وتقوم الشركة بعدها بتحويل التليفون المنزلي إلى خدمة الاستقبال اعتبارًا من يوم 15 أغسطس.

يظل التليفون يستقبل المكالمات فقط اعتبارًا من يوم 15 أغسطس دون إمكانية إجراء مكالمات للعملاء غير المسددين مدة شهر ينتهي في 14 سبتمبر، وتفرض الشركة غرامة تأخير وتقوم بقطع الخدمة اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2021، ولا يمكن اجراء المكالمات أو استقبالها اعتبارًا من ذلك التاريخ.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021 من موقع WE

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 عن الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي، كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات بالضغط على رابط الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي بالرقم ووادخال رقم التليفون المراد الاستعلام عنه وكود المحافظة.

ويمكن عند تجربة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الآن قبل يوم 15 يوليو ستظهر قيمة الفواتير للعملاء المتأخرين عن دفع الفواتير السابقة، وفي حالة عدم وجود فواتير سابقة ستظهر رسالة: «لا توجد فواتير مستحقة».

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي المعتمدة من المصرية للاتصالات

يوجد عدة طرق يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات WE وهي:

ماكينات الصراف ببنكي CIB والأهلي المصري، خدمة فودافون كاش، الدفع الالكتروني من خلال موقع شركة WE، الدفع عبر مراكز الشركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)، خدمة سداد، ويمكن السداد أيضًا عن طريق مكاتب البريد، خدمة Bee، كما يمكن السداد من خلال خدمة ممكن، خدمة مصاري، خدمة خدماتي، خدمة أمان.

باقات التليفون المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات WE

تقدم الشركة المصرية للاتصالات WE 3 باقات لخدمة التليفون المنزلي يمكن الاشتراك بها وهي:

20 وأرضي 35 وأرضي 65،

باقة we أرضي 20، وتتيح 120 دقيقة للتليفون الأرضي شهريًا.

باقة we أرضي 35، وتقدم 2500 للتليفون الأرضي أو شبكة المحمول WE وألف دقيقة للمحافظات.

باقة we أرضي 65، وتزيد عن باقة we أرضي 35 بتقديم عدد 250 دقيقة أخرى لشبكات فودافون أو اتصالات أو أورانج.

وتقوم الباقات الثلاثة بتقديم خدمة التتبع وكذلك خدمة إظهار رقم الطالب مع الباقة.