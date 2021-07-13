الخميس.. عروض البانوراما الحضارية في بيت السناري

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تنظم مكتبة الإسكندرية عروض البانوراما الحضارية تحت عنوان «مصر التراث والحضارة»، وذلك يومي الخميس 15 والثلاثاء 27 من شهر يوليو الجاري، في مقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تُقدم هذه العروض بالاعتماد على الوسائط المتعددة، وتتضمن معلومات وصور عن التراث المصري منذ 5000 عام وحتى يومنا هذا، حيث يتم إلقاء الضوء على التراث المصري القديم والتراث القبطي والتراث الإسلامي، مع عرض نماذج لكلٍ منهم. هذا بالإضافة إلى توضيح أهم المزارات السياحية بالإسكندرية، وأخذ جولة في شارع المعز من خلال خرائط تفاعلية تشتمل على الأماكن التراثية والأثرية.

يذكر أن البانوراما الحضارية (والمعروفة بـ Culturama)، هي عرض تفاعلي من إعداد مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، وتجمع ثروة من المعلومات الخاصة بالتراث الطبيعي والحضاري في شكل متناغم ومبتكر، بالإضافة إلى برنامج ثري وجذاب للوسائط المتعددة، وأحدث تكنولوجيا للعرض عن طريق تسع شاشات رقمية.

ونالت البانوراما الحضارية جوائز عديدة، وحصلت أيضًا على براءة اختراع من وزارة الدولة لشؤون البحث العلمي عام ٢٠٠٧، وهي تتيح عرض طبقات متعددة من البيانات.