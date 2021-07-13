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كشفت الفنانة مايا دياب طريقة صيدها وتناولها للجمبري دون طهي «نيئًا» خلال مقطع فيديو حتى تساعد الجميع على توفير المال.

إذ حلت بلقطات مُصورة وتستمتع بمذاقه بعدما استطاعت صيد الجمبري بنفسها باستخدام كوب بلاستيكي.

وقالت «مايا» خلال مقاطع فيديو متتابعة، نشرتها بـ«انستجرام»: «فيه كتير ناس اليوم ما بيقدروا يأكلوا قريدس (الجمبري) وأنا راح أعلمكم طريقة لتأكلوا الجمبري (ببلاش)».

وأدخلت الجمبري في كوب وضعته أسفل سطح الماء حتى تصطاد الجمبري وتتناوله على الفور بعدمام تقتلع رأسه، لكن لم تكشف أين تقضي إجازتها الصيفية الحالية هذه الأيام.

ولفتت إلى أنها تميل إلى تلك الطريقة في صيد الجمبري، معللة ذلك بـ: «فيّا أقضي كل الأيام بعمل هذا الشئ وهو شئ بيريح الأعصاب وبمثابة تأمل بالنسبة إلي».