المحكمة تصدر حكمها في قضية اتهام أحمد بدير لإعلامية كويتية بالسب والقذف

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أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، براءتها من القضية المرفوعة ضدها من الفنان أحمد بدير، بعدما وجه لها تهمة بالتنمر والسب والقذف.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها على الفنان أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءه له».

ووجهت الشكر للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه لدفاعه عنها في هذه القضية.

وصدر الحكم بعد حوالي 7 أشهر من وقوع الخلاف بينهما، حيث بدأت القصة بنشر الإعلامية صورة الفنان وابنته سارة لتشيد بجمالها قائلة: «والله طلعت بنته مزة.. بنت الأقرع».

من بعدها أعلن محامي الفنان بالنقض، أشرف عبدالعزيز، بأنه أتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية بعد «التنمر والسب والإساءة اللفظية».

وعادت ترد «العيدان» على رغبة الفنان محاسبتها قانونيًا: «أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحة من ٧ صباحاً، توكل على الله واللي ما تطاوله في أَيَّدَك طاوله برجلك».

استكملت: «القانون يحاسب على السب والقذف، ونسب شيء ليس فيك أصلاً، وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت القرع، وأنت فعلا أقرع، وفي مليون مقطع في مسرحياتك، وأنت تضحك الناس على قرعتك ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينه، ليش ما اعتبرتها إهانه اعتقد التفة، حتى لو تمثيل جارحة خاصة إذا مصورة».

فيما تدخلت ابنة الفنان، التي تدعى سارة، مُدافعة عن والدها قائلة عبر «فيسبوك»: «أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى، ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، واعتقد أنك شوفتي ده، كفايه هجوم الوطن العربى كله عليكى، اللى أنا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس اللى ردت غيبتنا!».

تابعت: «لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة، أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر عليه بجميع أشكاله وحضرتك غلطتى فأنا أكيد مش هسكت.. أنا أبويا زى القمر، ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده».

وكانت محكمة الجنح بدولة الكويت حددت يوم 10 مايو القادم كأولى جلسات محاكمة الإعلامية مي العيدان في القضية رقم 167/2020 بعد توجيه الفنان اتهامات لها بالإساءة، وبعدما انتهت النيابة العامة من التحقيق وإحالة المذيعة للمحكمة بعدة اتهامات منها: المساس بكرامة الآخرين وإساءة استخدام وسائل الاتصال بعد قيام المتهمة بالتنمر والمساس بكرامة الفنان بصفحتها عبر موقع الصور «انستجرام»، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرًا ومساسًا بكرامة الفنان العربي القدير.