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اشرف صبحي: هدفنا حماية أرواح البعثة الأولمبية وبدأنا منحهم الجرعة الثانية للقاح كورونا

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اشرف صبحي: هدفنا حماية أرواح البعثة الأولمبية وبدأنا منحهم الجرعة الثانية للقاح كورونا اشرف صبحي: هدفنا حماية أرواح البعثة الأولمبية وبدأنا منحهم الجرعة الثانية للقاح كورونا

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بدأت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي صباح اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية في تطعيم جميع أعضاء البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الجرعة الثانية من لقاح لمن حصلوا على الجرعة الأولي وذلك بالمركز الطبي الرياضي في مدينة نصر.

وشهد اليوم الأول حضور لاعبي مجموعة من الاتحادات الرياضية ومنهم الملاكمة والجمباز والخماسي الحديث وتنس الطاولة والريشة ولُعبة الغطس والتجديف والكياك والكانون على ان يشهد صباح غد الأربعاء استكمال تطعيم باقي البعثة المصرية المشاركة في طوكيو 2020 وذلك بالمركز الطبي الرياضى التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة نصر

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تلقي جميع أعضاء البعثة يتم تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان اليوم الأول شهد 80 جرعة لقاح وذلك بمتابعة مباشرة من اللجنة الطبية العليا التابعة للوزارة والادارة المركزية للطب الرياضي برئاسة الدكتور خالد مسعود.

وأضاف صبحي أنه جاري حاليا التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير التطعيم لأفراد البعثة المصرية من اللجنة البارلمبية وفقا لما هو متبع من إجراءات كما تم التنسيق حول موقف لاعبي الخماسي الحديث المتواجدين الآن ببطولة العالم للخماسي الحديث في الإسكندرية لضمان حصولهم على جرعات لقاح كورونا مما يحفظ سلامتهم الصحية أثناء المشاركة الأولمبية.

ووجه وزير الرياضة الشكر للدكتوره هالة الزايد وزيرة الصحة والسكان، على التعاون المميز بين الوزارتين والحرص الدائم على تحقيق سبل الوقاية الصحية والمحافظة على وفود الفرق القومية المشاركين بالبطولات المختلفة بأمان وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم اعلانها من اللجنة الطبية الدولية المُشرفة على دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو.

يذكر ان وزارة الصحة، تقوم بتوفير لقاحات كورونا للعديد من قطاعات الدولة، ومنها الانندية الرياضية والبعثات الرسمية الرياضية.

المصرى اليوم

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