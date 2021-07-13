أوكرانيا تتصدر منافسات السباحة في تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتمت منذ قليل، منافسات السباحة لتتابع الرجال، ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وتصدر ثنائي منتخب الأوكراني فلاديسلاف شيكان ويوري كوفالشيك المنافسات بمجموع نقاط 336، فيما احتل لاعبي المنتخب الفرنسي أوجو فلورت وماتيس روشا المركز الثاني بمجموع نقاط 332، بينما جاء ثنائي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثالث مينسو لى ويوسونج مون بمجموع نقاط 332، واحتل ثنائي المنتخب الوطني يوسف قرني وعمر وائل المركز الخامس عشر بمجموع نقاط 318، بينما جاء ثنائي الفريق الثاني محمد الجندي وإياد الكاشف بالمركز السادس عشر بمجموع نقاط 317 .

الجدير بالذكر، أن بدأت اليوم الثلاثاء منافسات التتابع للرجال، ويمثل منتخب مصر بفريقين وهما: يوسف قرني وعمر وائل (أ)، فيما يمثل الفريق (ب) إياد الكاشف ومحمد الجندي.

ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.