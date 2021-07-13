ألمانيا تتوج بأول ذهبية لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئات

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توج منتخب ألمانيا، بذهبية منافسات تتابع السيدات، ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية «بونس راوند» والفروسية والليزر رن، التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وحصد ثنائي المانيا، انيكا شنايدر ودوندا فيرنانديز، المركز الأول برصيد 1321، واحتل ثنائي إيطاليا، أليس ريناودو وبياتريس ميركيري، المركز الثاني برصيد 1305 نقطة، واحتل ثنائي روسيا، المكون من كيسينيا سانيفا وماريا سامولوفا المركز الثالث برصيد 1296 نقطة.

واحتل ثنائي مصر هايا فكري ومايا محمد المركز التاسع برصيد 1151 نقطة، والثنائي سلمى أيمن وأميرة قنديل المركز 12 برصيد 537 نقطة.

وشهد مراسم التتويج، كلا من المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وطماش فارجا مدير المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث والدكتور شادي عبدالعزيز مدير البطولة.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين منافسات تتابع السيدات والتي يمثل فيها منتخب مصر فيها فريقين وهما: سلمي أيمن وأميرة قنديل (أ)، هايا فكري ومايا محمد (ب) .

ويشارك في البطولة 165 لاعب ولاعبة، بواقع 92 لاعب و73 لاعبة من 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.