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استكمال منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث لـ«تتابع الرجال» للناشئين والناشئات

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استكمال منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث لـ«تتابع الرجال» للناشئين والناشئات استكمال منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث لـ«تتابع الرجال» للناشئين والناشئات

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تستكمل اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وتبدأ منافسات، اليوم بتتابع الرجال، ويمثل منتخب بفريقين وهما: يوسف قرني وعمر وائل (أ)، فيما يمثل الفريق (ب) إياد الكاشف ومحمد الجندي.

وكان قد أختتم أمس الأثنين منافسات تتابع السيدات والتي أنتهت بفوز ثنائي منتخب ألمانيا، انيكا شنايدر ودوندا فيرنانديز، بالمركز الأول برصيد 1321، فيما احتل ثنائي إيطاليا، أليس ريناودو وبياتريس ميركيري، المركز الثاني برصيد 1305 نقاط، كما حصد ثنائي ، المكون من كيسينيا سانيفا وماريا سامولوفا المركز الثالث برصيد 1296 نقطة.
بينما وقع ثنائي منتخب مصر هايا فكري ومايا محمد المركز التاسع برصيد 1151 نقطة، والثنائي سلمى أيمن وأميرة قنديل المركز 12 برصيد 537 نقطة.

ويشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة، بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة وهي: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن والدكتور باسل جميل طبيب المنتخب الوطني.

المصرى اليوم

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