الأحدث والأفضل .. شاشة مستقلة من هواوي تجسد روح الابتكار بالمملكة

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تعزز تجارب المستخدمين وتعد فرصة لزيادة كفاءتهم أثناء ممارسة أعمالهم اليومية

أصبحت الأجهزة الذكية المحمولة الخيار الطبيعي بالنسبة للكثيرين في يومنا الحالي. وفي ضوء التوجه الكبير نحو سياسات العمل عن بُعد، لم يعد من المفاجئ أن نرى هذا التزايد الواضح في شعبية الحواسيب المحمولة واللوحية والهواتف الذكية. ولكن على الرغم من سهولة حملها والمزايا العديدة التي توفرها للمستخدمين، ما تزال قدراتها محدودةً إلى حد ما.

وهُنا يبرز دور شاشة HUAWEI MateView المستقلة في تعزيز تجارب المستخدمين؛ حيث تُتيح لهم هذه الشاشة الكبيرة فرصة كبيرة لزيادة كفاءته أثناء ممارسة أعمالهم اليومية. وتتكامل شاشة HUAWEI MateView بمقاس 28.2 بوصة ودقة عرض 4 K عالية الوضوح مع تجربة المكتب الذكي من هواوي، والتي تتيح للمستخدمين فرصة الاتصال مع مجموعة من حواسيب هواوي المحمولة واللوحية عن طريق تقنيات وقدرات المكتب الذكي الموزعة. وإضافةً إلى ذلك، تتمتعّ شاشة العرض المستقلة الأولى من نوعها من هواوي بالعديد من المزايا الأخرى، فدعونا نُلقي عليها نظرةً عن كثب.

ومع استمرارية تحسين الاتصال والتعاون السلس بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات المستقلة عززت هواوي قدراتها من خلال تصميم شاشة مستقلة يمكنها الاتصال بجهازك HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة وحاسوب محمول متوافق في نفس الوقت. يمكن وصف هذه التجربة بتجربة المكتب الذكي التي تعزز القدرات التعاونية بين الأجهزة المتعددة التي تقدمها مجموعة الأجهزة الفائقة من هواوي التى توفر لك طرقًا متعددة للتفاعل مع جهازك اللوحي والكمبيوتر المحمول في نفس الوقت لمضاعفة إنتاجيتك وبالتأكيد إبداعك.

لذا، ماذا يحدث عند توصيل شاشة HUAWEI MateView مع الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 15 وجهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6؟ عند توصيل شاشة HUAWEI MateView مع الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 15 عبر توصيلة في منفذ USB-type C، ستصبح شاشة HUAWEI MateView شاشة ثانية للجهاز اللوحي.

علاوة على ذلك، يمكن توصيل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 15 مع جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة من خلال ميزة العرض على عدة شاشات متعددة مع لوحة المفاتيح والماوس المتصلين بـ شاشة HUAWEI MateView هذا المزيج يتيح لك القدرة على استخدام ما يصل إلى ثلاث شاشات مستقلة في آن واحد.

وتمتاز شاشة HUAWEI MateView مقاس 28.2 بوصة بدقة 4K إضافة إلى الألوان المذهلة وتتفوق على نظيرتها فى نفس السعر مع قدراتها على تقديم رسومات مفصلة أقرب للحقيقة مع مساحة عرض كبيرة وذلك بفضل جودتها الممتازة ودقة ألوانها العالية، تعد شاشة HUAWEI MateView أداة شاملة لإنشاء المحتوى أو الترفيه، حيث تقدم لك تفاصيل نابضة بالحياة حتى تلك التي كانت غير مرئية للعين المجردة.

وتعزز شاشة القدرات التعاونية بين الأجهزة المتعددة التي تقدمها مجموعة الأجهزة الفائقة من هواوي التى توفر لك طرقا متعددة للتفاعل مع جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي والحاسب المحمول. من خلال الاتصال اللاسلكي، يمكن توصيل العديد من الأجهزة بشاشة HUAWEI MateView. على سبيل المثال، يمكنك توصيل حاسوب HUAWEI MateBook المتوافق وعرض محتواها على شاشة HUAWEI MateView لاسلكياً للاستفادة من الشاشة الكبيرة 3:2 إنتاجية أعلى. يمكنك اختيار تكرار أو توسيع شاشة الحاسوب المحمول على شاشة HUAWEI MateView مما يتيح لك فتح نوافذ متعددة في نفس الوقت, مثل تحرير الملفات أثناء تصفح الإنترنت. كما يمكن ببساطة سحب المحتوى وإسقاطه بين شاشتين أيضًا، مما يحسن الإنتاجية والكفاءة بشكل كبير. يمكنك أيضًا الاستفادة من شاشة HUAWEI MateView وحاسوب MateBook لتحرير الفيديوهات ومعالجة الرسومات. على سبيل المثال، يمكنك استخدام شاشة الحاسوب كشاشة تحرير أساسية وشاشة خارجية كنافذة معاينة. بهذه الطريقة، يمكنك رؤية النتائج في الوقت الفعلي ، حتى أثناء التحرير.

يمكنك أيضًا توصيل جهازك اللوحي المتوافق لاسلكيا مع شاشة HUAWEI MateView عن طريق البلوتوث لاستخدام لوحة المفاتيح والماوس فى شاشة HUAWEI MateView للتحكم فى جهازك اللوحي وتطبيقاته. وبالمثل، يمكنك الكتابة أو الرسم على الجهاز اللوحي، أثناء استخدام HUAWEI MateView كشاشة أكبر لإطلاق قدرة إبداعية أكبر.

أخيراً ما عليك سوى النقر على هاتف هواوي الذكي المتوافق مقابل HUAWEI MateView dock لتنشيط وضع Desktop Mode لتمكين الاتصال الذكي بين هاتفك الذكي بشاشة HUAWEI MateView والذي لا يسمح فقط بالقفزة من الشاشة الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة، ولكنه يتيح لك أيضًا تحويل التركيز من محتوى الجوال لمزيد من الإنتاجية. يمكن لوضع Desktop Mode توسيع إنتاجية الهاتف الذكي بشكل كبير من خلال الجمع بين قوة حوسبة الهاتف الذكي وتجربة الشاشة الكبيرة التي تقدمها شاشة HUAWEI MateView. معًا، فإنها تجمع بين إنتاجية سلسة وتجربة تصفح الشاشة الكبيرة.

ومستخدم هذه الشاشة سيحب التصميم الرفيع الذي يعد فريد من نوعه تمامًا ولم يسبق له مثيل من قبل. تأتي الشاشة بسمك 9.3 mm فقط في أنحف نقطة، 13mm سمك فقط في أثخن نقطة لها. مع وجود حواف بعرض 6 مم فقط في الجوانب العلوية اليسرى واليمنى من الشاشة، و9.3 مم على الحافة السفلية، فإن نسبة الشاشة إلى الجسم هي 94 في المائة مثيرة للإعجاب، مما يوفر تصميم رائع فائق النحافة غير مسبوق. في الوقت نفسه، يوفر تصميم الحواف الضيقة للغاية تأثيرًا بصريًا أكبر، مذهلاً حقًا عند تشغيل الشاشة. مع أول غطاء خلفي متصل مغناطيسيا، تقلب شاشة HUAWEI MateView التصور التقليدي للمراقبين على أنه "سميك واسود"، متخلية عن الحل التقليدي الإضافي.

ويمكن العثور على اثنين من مكبرات الصوت عالية الطاقة (5w القياسية) مجموعة كاملة مدمجة فى شاشة HUAWEI MateView لتوفير الصوت المستقل هي أعلى بكثير من مكبرات الصوت بلوتوث الأخرى من نفس الفئة، ودعم حجم الحد الأقصى المرجح من 75dB، والحد الأقصى لحجم الفعلي من 78dB. على الرغم من وجود تصميم أونيبودي نظيف وبسيط، لا تزال شاشة HUAWEI MateView تقدم مجموعة واسعة من المنافذ. تتميز شاشة HUAWEI MateView بأول محول طاقة USB-C بقوة 135 واط في الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي HUAWEI MateView مع تصميم Huawei Smart Bar design، أول تصميم OSD يعمل باللمس في العالم على الشاشة، والذي يزيل الأزرار المادية المزدحمة على الشاشات التقليدية لخلق تجربة جديدة لشريط اللمس. من حيث التشغيل، توفر الشاشة اختصارات لوظيفتين مشتركتين؛ يمكن للتمرير السريع أحادي الإصبع لشريط HUAWEI Smart Bar الذكي لضبط مستوى الصوت ويسمح للمستخدم التمرير السريع بإصبعين لشريط HUAWEI Smart Bar الذكي للتبديل بسرعة بين مصادر الإدخال، مما يحسن بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية.

إذا كنت تبحث عن شاشة مستقلة، فإن شاشة HUAWEI MateView الجديدة كليا تجسد روح الابتكار لدى هواوي، ومع قرب إطلاقها في المملكة العربية السعودية، تقتحم هواوي سوقًا جديدة، مما يحقق نفس التفاني في الدفع إلى الأمام كما تفعل دائمًا مع جميع منتجاتها. وباعتبارها شاشة لاسلكية مستقلة ذات ألوان حقيقية بسيطة تدعم مجموعة واسعة من الميزات الذكية، تم تعيين شاشة HUAWEI MateView لإعادة تعريف الأجيال القادمة من الشاشات الذكية المستقلة.