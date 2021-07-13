أخبار عاجلة

انفجار بيروت يهز البرلمان.. سحب تواقيع "تتستر" على الكارثة -
حالة الطقس .. ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة هذا الأسبوع -
الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟ -
الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري -
خذ نفسًا عميقًا.. قواعد اللعبة تتغير "اللقاح في حبة واستنشاق"! -
الأرصاد ينبه من سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران -
بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي -
مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

منى زكي بعد سؤالها عن أحمد حلمي: «مش عايزه أتكلم عنه بخاف من الحسد» ()

Print
منى زكي بعد سؤالها عن أحمد حلمي: «مش عايزه أتكلم عنه بخاف من الحسد» (فيديو) منى زكي بعد سؤالها عن أحمد حلمي: «مش عايزه أتكلم عنه بخاف من الحسد» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

حكت الفنانة منى زكي عن حياتها الشخصية، وعلاقتها بوالدها وزوجها الفنان أحمد حلمي، ولفتت إلى أنه يجيد السيطرة على أعصابه أكثر منها كما ذكرت أنها تعلّمت الكثير من «حلمي».

وقالت عبر برنامج مقابلات يُعرض عبر موقع «يوتيوب»، ويحمل اسم «abtalks»: «بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما أتوفى».

وتابعت خلال «برومو» الحلقة قبل عرضها: «الأمومة الصراع الوحيد في حياتي وبخاف من حاجات كتير أوي.. أنا جوزي أعقل مني بكتير وأحسن مني بكثير وعلمني حاجات كتير مش عايزه أتكلم عنه عشان بخاف أحسد جوزي».

وأعلن البرنامج أن الحلقة ستعرض مساء اليوم اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، موضحين: «النجمة منى زكي تتكلم عن تجارب حياتها الممتعة والمؤلمة وتتحدث عن اللحظات الأخيرة التي عاشتها مع والدها وما تعنيه الأمومة لها كما أنها تتناول بعض الأحداث من طفولتها والشهرة التي وصلت إليها وزادت مسؤوليتها».

وكان آخر أعمال منى زكي مسلسل «لعبة نيوتن»، والذي عُرض في شهر رمضان 2021، وشارك في بطولته كل محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وهو تأليف وإخراج تامر محسن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي

بالفيديو.. الجيش يمنع "الإخواني" الغنوشي من دخول مقر البرلمان التونسي

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد