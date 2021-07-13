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حكت الفنانة منى زكي عن حياتها الشخصية، وعلاقتها بوالدها وزوجها الفنان أحمد حلمي، ولفتت إلى أنه يجيد السيطرة على أعصابه أكثر منها كما ذكرت أنها تعلّمت الكثير من «حلمي».

وقالت عبر برنامج مقابلات يُعرض عبر موقع «يوتيوب»، ويحمل اسم «abtalks»: «بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما أتوفى».

وتابعت خلال «برومو» الحلقة قبل عرضها: «الأمومة الصراع الوحيد في حياتي وبخاف من حاجات كتير أوي.. أنا جوزي أعقل مني بكتير وأحسن مني بكثير وعلمني حاجات كتير مش عايزه أتكلم عنه عشان بخاف أحسد جوزي».

وأعلن البرنامج أن الحلقة ستعرض مساء اليوم اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، موضحين: «النجمة منى زكي تتكلم عن تجارب حياتها الممتعة والمؤلمة وتتحدث عن اللحظات الأخيرة التي عاشتها مع والدها وما تعنيه الأمومة لها كما أنها تتناول بعض الأحداث من طفولتها والشهرة التي وصلت إليها وزادت مسؤوليتها».

وكان آخر أعمال منى زكي مسلسل «لعبة نيوتن»، والذي عُرض في شهر رمضان 2021، وشارك في بطولته كل محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وهو تأليف وإخراج تامر محسن.