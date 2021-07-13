حبس زوج شهر والسبب «غسالة وتلاجة»

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عاقبت محكمة جنح إمبابة موظفا بالحبس شهر وكفالة 5000 جنيه لاتهامه بتبديد جزء من قائمة منقولات الزوجية الخاصة بزوجته، بعد ثبوت استيلائه على «ثلاجة وغسالة» وشهادة حارس العقار الكائن به مسكن الزوجية بأخذه هذه المنقولات.

كانت الزوجة المجني عليها قد حررت بلاغا ضد زوجها قالت فيه إنه خلافات عديدة نشبت بينهما رفض على إثرها الزوج تطليقها وطلب منها التنازل عن كافة حقوقها لديه والمتمثلة في قائمة والمنقولات ومؤخر الصداق.

وأضافت الزوجة، في بلاغها، أنها رفضت طلب زوجها وتركت منزل الزوجية وأقامت لدي أسرتها، لكنها فوجئت عندما توجهت لأخذ بعض متعلقاتها من شقتها باختفاء «الغسالة والثلاجة» وتبين بعد سؤال «بواب العمارة» أن زوجها أحضر سيارة نقل وأخذ هذه المنقولات من شقة الزوجية. وعندما واجهته بذلك أنكر واتهمها بأنها من أخذت تلك المنقولات.

أحيل البلاغ للمحكمة، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.