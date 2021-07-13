ضبط عاطل اعتدى جنسيًا على طفل معاق ذهنيًا في الخانكة

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تمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهم بالتعدى جنسيا على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من والد الطفل «ح. ب» 4 سنوات، من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتهم فيه «ع. إ» 23 سنة عاطل بالتعدى جنسيا على نجله بأن استدرجه إلى إحدى المناطق وجرده من ملابسه وتعدى عليه جنسيا.

تم تشكيل فريق بحث وتمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطفل على مصلحة الطب الشرعى، لبيان آثار التعدى الجنسى كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.