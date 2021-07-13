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تحقيقات في وزارة الرياضة بعد واقعة صعق شاب بالكهرباء في مركز شباب ببني سويف

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تحقيقات في وزارة الرياضة بعد واقعة صعق شاب بالكهرباء في مركز شباب ببني سويف تحقيقات في وزارة الرياضة بعد واقعة صعق شاب بالكهرباء في مركز شباب ببني سويف

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كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف بمتابعة واقعة مصرع شاب صعقا بالكهرباء، عقب صعوده عمود إنارة كائن بمركز شباب أفوه بمركز الواسطى شمال بني سويف.

وطالب الوزير بمتابعة الخطوات والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بشأن الواقعة، وما تسفر عنه التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

كانت إدارة شباب الوسطى ببني سويف قد قامت بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد أن انتهى الشاب من اللعب بالملعب بعد انتهاء مدة تأجيره، انتظر زملاءه وقام بتسلق أحد أعمدة إنارة الملعب فحدث ماس كهربائي أدى إلى صعقه، وتقوم نيابة شباب الواسطى بالتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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