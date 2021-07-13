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تداولت وسائل الإعلام تفاصيل لاغتيال الرئيس الهايتي، جوفينيل مويس، الأربعاء الماضي، لافتة إلى سيناريوهات وحشية اتبعها مغتاليه «الذين أمطروه بـ12 رصاصة، كما أقدم أحدهم على اقتلاع عينيه اليسرى كما لو كان سيقدمها لجراح يحتاجها لإجراء عملية زرع قرنية لأحد مرضاه».

أثار حادث الاغتيال حالة من الجدل في الشارع الهايتي، وردًا على المعلومات المتداولة حول واقعة الاغتيال، تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاتك على الواقعة وكان من بينهم زعيم أخطر 9 عصابات في الدولة الكاريبية كما عرف نفسه، ولكن من هو؟

زعيم أخطر 9 عصابات منظمة.. من هو ولماذا يهدد اللبنانيين؟ ( فيديو

يتزعم 9 عصابات للجريمة المنظمة

علق جيمي شيريزبيه، Jimmy Cherizier البالغ 43 سنة، والمعروف في الدولة الكاريبية الصغيرة والفقيرة بلقب Barbecue الباربيكو المتزعم اتحادا من 9 أخطر عصابات للجريمة المنظمة والتهريب المتنوع والترهيب على واقعة اغتيال الرئيس الهايتي.

انتقد شيرزييه، السياسيين ورجال الشرطة، واتهمهم «بالتواطؤ مع البرجوازية النتنة للتضحية بالرئيس» وهدد بإنزال رجاله إلى الشوارع احتجاجا على قتله، وبإدخال البلد في الفوضى، وقال عبر الفيديو الظاهر فيه بزي عسكري: «كانت مؤامرة دولية ضد الشعب الهايتي، ونطلب من كل القواعد التحرك والتعبئة والنزول إلى الشوارع لتسليط الضوء على اغتيال الرئيس».

الغريب هنا ليس استنكار أحد أبرز رجال الجريمة المنظمة لجريمة اغتيال جرى ارتكابها بحق رئيس أو حتى تطرقه إلى الحديث عن «البرجوازية النتنة«إنما أن نسمعه بعد الدقيقة 1.50 من الفيديو، يهاجم رجال أعمال وتجارا لبنانيين وسوريين (متحدرين ومهاجرين) يقيمون في هايتي «ويسيطرون على أجزاء من اقتصادها، وعليهم إعادتها للبلاد» في تهديد واضح لهم.

زعيم أخطر 9 عصابات منظمة.. من هو ولماذا يهدد اللبنانيين؟ (فيديو)

واستكمل تهديده للبنانيين المقيمين بهايتي لافتًا إلى أن أتباعه سيمارسون ما أسماه بـ«العنف المشروع» قائلًا: «حان للسود ذوي الشعر المجعّد مثلنا أن يمتلكوا محلات السوبر ماركت وتجارة السيارات والبنوك»، وهي أنشطة يسيطر عليها عدد من اللبنانيين والسوريين المهاجرين إلى هايتي منذ ثمانينات القرن الماضي

وحسبما أوردته وكالة رويترز بالنقل عن وسائل إعلام محلية بهايتي فإن عدد اللبنانيين في هايتي يقدر بنحو 20 ألفا، غير أنهم يتقلدون مناصب قيادية كما أحدهم دُعي ليكون عضوا في لجنة قضائية خماسية الأعضاء، مكلفة بالتحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، وهو الدكتور Reginald