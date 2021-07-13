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حلبية يكشف تطورات التجديد لعلي ماهر وعمر كمال عبد الواحد

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حلبية يكشف تطورات التجديد لعلي ماهر وعمر كمال عبد الواحد حلبية يكشف تطورات التجديد لعلي ماهر وعمر كمال عبد الواحد

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كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن تطورات تجديد التعاقد مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال عدنان حلبية في تصريحات تليفزيونية: «لا توجد أي أزمة بشأن تجديد التعاقد مع على ماهر، حيث تربطنا علاقة طيبة، مع المدير الفني، وهناك جانب كبير جداً من التفاهم بيننا وبينه».

وأضاف: «التركيز الآن على عودة الفريق بكامل قوته للاستمرار بالمربع الذهبي في جدول الدوري، من أجل العودة للمشاركة في بطولة أفريقيا في الموسم الجديد».

وعن تجديد التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد قال: «عقدنا جلسة مع اللاعب ووالده في الأيام الماضية، من أجل تجديد عقده، ولكن لم نتوصل معه لأي اتفاق، وليس لدينا أزمة في رحيله بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري».

المصرى اليوم

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