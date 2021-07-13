★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اهشام حطب بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بقاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة للإعلان عن ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

يحضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمتواجدين في مصر حاليا حيث يتواجد عدد من اللاعبين خارج مصر لإقامة معسكرات خارجية قبل التوجه لطوكيو للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بجانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسؤولي الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.

يشهد المؤتمر الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر الذي ستشارك به البعثة في أولمبياد طوكيو وأيضا عرض خطط الاتحادات الرياضية التي سبقت التجهيز لأولمبياد طوكيو وعرض ما تم إنجازه من كل اتحاد خلال السنوات الماضية حتى الوصول إلى أولمبياد طوكيو.

ويستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الخطط التي وضعتها الاتحادات الرياضية بعد أولمبياد ريودي جانيرو 2016 وطريقة تنفيذها وما تم إنجازه والأهداف التي حققها كل اتحاد خلال الخمس سنوات من خلال الخطط الرسمية التي اعتمدت وأيضا الخطة الإضافية التي تم اعتمادها بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 من العام الماضي 2020 لتقام العام الحالي 2021 والذي تبعه خطة إضافية واستثنائية بعد زيادة مدة التأهيل لعام إضافي.

ويشرح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ما تم إنجازه حتى يصل عدد المتأهلين لعدد 134 لاعبا ولاعبة لتكون أكبر بعثة مصرية تشارك في تاريخ مشاركة مصر في دورات الألعاب الأولمبية وعدد البطولات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة من قبل كل اتحاد رياضي.

ويوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الصحفي كافة التفاصيل الخاصة ببعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو وخطة العمل التي ستتم هناك وتطلعات البعثة المصرية من المشاركة بناء على الخطط التي تم وضعها وتم تنفيذها.

وجهز مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كتاب الطريق إلى طوكيو يتضمن كل ما تم خلال السنوات الماضية من قبل كل اتحاد رياضي.