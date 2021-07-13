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بعثة الأولمبية تستعد للسفر الي طوكيو

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بعثة مصر الأولمبية تستعد للسفر الي طوكيو بعثة الأولمبية تستعد للسفر الي طوكيو

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خضع اليوم منتخبات كرة اليد وتنس الطاولة والجودو والرماية وبعض أفراد بعثة الإدارية والطبية لمسحات كورونا استعدادا للسفر لطوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وتنظم اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية مواعيد لمسحات كورونا للبعثات المغادرة إلى طوكيو بناء على مواعيد سفر البعثات حيث يتم الخضوع للمسحات في مقر اللجنة الأولمبية المصرية وتستعد بعثة مصر للمغادرة إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس من العام الجاري وفقا لإجراءات احترازية وطبيه صارمه وفقا للتعليمات الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية.

المصرى اليوم

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