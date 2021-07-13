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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10735.85 نقطة

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10735.85 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10735.85 نقطة
بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 100 مليون سهم

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10735.85 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 37.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10735.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات, والعمران، وباعظيم ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلي للتكافل، وسدافكو، وأمانة للتأمين، وميد غلف للتأمين، واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و5.96% .

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان, والإنماء, وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب، والراجحي, وكيان السعودية، وباعظيم، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 135.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23364.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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