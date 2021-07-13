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تغيب 4 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمالي سيناء

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تغيب 4 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمالي سيناء تغيب 4 طلاب عن أداء اللغة الفرنسية بشمالي سيناء

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أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام امتحان اللغة الفرنسية في مختلف لجان الامتحانات وعددها 23 لجنة على مستوي المحافظة.

وأضاف رضوان، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال سير الامتحان، وأنه لم تسجل أي حالات غش، ولم تسجل أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة أو الملاحظين.

أشار رضوان إلى تغيب 4 طلاب عن أداء امتحان اللغة الفرنسية في مختلف لجان الامتحانات بالمحافظة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 594 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 590 طالبا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 99.3%.

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