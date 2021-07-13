رئيس جامعة المنوفية يزور المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

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قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بزيارة المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات لمتابعة فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لتأهيل الأساتذة لشغل مناصب قيادية التى ينظمها المركز ويحاضر فيها نخبة متميزة من المدربين حيث حاضر فيها اليوم الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أعرب مبارك عن سعادته بتوافد أعداد كبيرة من الأساتذة من مختلف الكليات والتخصصات للاشتراك فى الدورة التدريبية والاستفادة من الحقيبة التدريبية بالدورة، والتى يقوم بها نخبة متميزة من المدربين المعتمدين، مؤكدا على تنظيم المزيد من الدورات التدريبية بالمركز لتنمية قدراتهم الاستراتيجية والقيادية لتأهيلهم لمختلف المناصب القيادية، وتطوير الحقيبة التدريبية وأدواتها لزيادة حجم الاستفادة من هذه الدورات التدريبية الهامة.

هذا وقد استطلع رئيس الجامعة المشاركين فى الدورة التدريبية ومدى الاستفادة التى حققها، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين لاجتياز الدورة بنجاح وتحسين الإدراك الذاتى لفهم مختلف التحديات.