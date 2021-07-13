محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء البرنامج الرئاسي في ختام فترة تدريبهم

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استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الثلاثاء، هاني مصطفي إبراهيم جميعة، وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوا البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، في ختام فترة تدريبهم بالمحافظة، بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والتي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع قدرات الجهاز الإداري للدولة وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وأشار المحافظ إلى وضع برنامج تدريب عملي للمتدربين من أعضاء البرنامج الرئاسي، خلال فترة تدريبهم بشمال سيناء تضمنت معايشة الأعمال اليومية للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة وزيارة مديريات الخدمات وإدارات الديوان العام للمحافظة، وحضور بعض الاجتماعات التنفيذية.

وأشاد المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال فترة تدريبهم في المحافظة، مؤكدا على قدرتهم على القيادة وتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، بعد صقل مهاراتهم العلمية بالتدريبات العملية على الطبية ومعايشة أعمال مديريات الخدمات وإدارات الديوان العام.

من جانبه، أشاد العميد أسامه العندور، سكرتير عام المحافظة بعضوي البرنامج الرئاسي، مؤكدًا على أن فترة تدريبهما تضمنت معايشة يومية لمديريات الخدمات وعلي رأسها التربية والتعليم والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب ادارات الديوان العامة وخاصة الشؤون المالية والادارية والشئون القانونية والاستثمار والتخطيط والعلاقات العامة وغيرها من الادارات.

بدورهما، أكد هاني مصطفي إبراهيم جميعة وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، على شكرهم للمحافظ ونائبه وسكرتير عام المحافظة ومديري المديرات والإدارات التنفيذية على الدعم الكامل لهما خلال فترة تدريبهما بشمال سيناء، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة واكتساب العديد من المهارات والمعارف والخبرات العملية.

وأشار عضوي البرنامج الرئاسي أنهما تعرفا عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري للدولة في محافظة شمال سيناء سواء الإدارات في ديوان عام المحافظة أو مديريات الخدمات بالمحافظة، مشيدين بالجهود التي يبذلها الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بتوجيهات من المحافظ.