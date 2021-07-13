الإحالة للمفتي والمؤبد والمشدد لـ45 في أحداث الشغب والقتل بقرية دلجا بالمنيا

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أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، أحكام متفاوتة شملت الإحالة للمفتي والمؤبد والسجن المشدد غيابيا وحضوريا، على 45 متهما في أحداث التجمهر والشغب والقتل واستعراض القوة التي شهدتها قرية دلجا خلال أحداث العنف التي صاحبت فض اعتصامي رابعة والنهضة في عام 2013.

أحالت المحكمة، أوراق 6 متهمين في أحداث العنف التي شهدتها قرية دلجا بمركز ديرمواس، عقب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعى في قرار إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وقال زكريا يوسف الحربي المحامي بالنقض، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات اعلامية، إن الحكم شمل السجن المشدد 5 سنوات لـ15 متهما غيابيا وحضوريا، و24 آخرين بالسجن المؤبد غيابيًا وحضوريًا، وتم إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية، لمرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 45 متهما بينهم 16 محبوسين على ذمة القضية، والمتهمين بقتل أسكندر طوس صقر أمام كنيسة دلجا والتجمهر واستعراض القوة وحرق المنازل، يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013.

وكانت قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب غربي المنيا، شهدت أحداث عنف جسيمة عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول، وطالت أعمال الحرق والتخريب منشآت عامة وحكومية ونقطة شرطة ودور عبادة مسيحية، وتم قطع عدد من الطرق بأنحاء متفرقة من المحافظة بقصد إثارة الرأي العام وإحداث الفوضي وتكدير الأمن والسلم العام.