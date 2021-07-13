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منى زكي تمدح زوجها أحمد حلمي: أعقل مني بكتير.. وبخاف اتكلم عليه لأحسده ()

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منى زكي تمدح زوجها أحمد حلمي: أعقل مني بكتير.. وبخاف اتكلم عليه لأحسده (فيديو) منى زكي تمدح زوجها أحمد حلمي: أعقل مني بكتير.. وبخاف اتكلم عليه لأحسده ()

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تحل الفنانة منى زكي اليوم ضيفة على برنامج «ABtalKs»، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، والمذاع عبر قناة دبي الإماراتية، في تمام الساعة«7 مساء بتوقيت القاهرة»،«9 مساء بتوقيت دبي».

وروجت منى لقائها، بنشر جزءًا من الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الثلاثاء، حيث تتحدث عن علاقتها بوالدها وزوجها الفنان أحمد حلمي، وصراع الأمومة التي تعيشه.

وأثناء «برومو» الحلقة الذي نشرته «زكي»، تلقت سؤالًا من أحد متابعيها عن الأمومة لترد قائلة: «الصراع الرهيب عندي في حياتي، أنا جوزي أعقل منى بكتير، وأحسن مني بكتير، وعلمني حاجات كتير، أنا مش عايزة أتكلم عليه بخاف أحسده».

كما تلقت منى زكي سؤالا عن علاقتها بوالدها، لترد قائلة: «بابايا كنت بحبه قوي وقريبة منه بشكل مش عادي، لغاية ما اتوفى قدم استقالته وبقى عايش لبنتي».

وعن سؤالها عن أكثر المواقف صعوبة في حياتها، ردت قائلة:«سؤال صعب جدًا«، ثم دخلت في نوبة بكاء شديدة.

المصرى اليوم

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