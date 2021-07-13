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ضبط شخص في «النصب على المواطنين» ببنها: «طلب 200 جنيه استعلام لقروض وهمية»

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ضبط شخص في «النصب على المواطنين» ببنها: «طلب 200 جنيه استعلام لقروض وهمية» ضبط شخص في «النصب على المواطنين» ببنها: «طلب 200 جنيه استعلام لقروض وهمية»

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ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي بمدينة بنها وتكثف الجهود لضبط باقى المتهمين لقيامهم بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بوجود شركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقام المتهمين بعمل إعلانات ممولة على شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ما ترتب عليه حالة من الإقبال من المواطنين للحصول على القروض من الشركة مقابل دفع مبالغ تحت مسمى الاستعلام والمعاينة بمتوسط 200 جنيه للفرد للقروض الصغيرة، ومبالغ أخرى كبيرة للقروض المتوسطة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول بنها عدة بلاغات من مواطنين يتهمون فيها بعض الأشخاص بإدارة شركة لتمويل المشروعات بإيهامهم بإعطاءهم قروض لتمويل مشروعات لهم وبعد ان تقدموا بالأوراق والمستندات وسددوا رسوم مالية بحسب البلاغات أنها رسوم معاينات واستعلام اكتشفوا ان الشركة وهمية وتقوم بالنصب عليهم.

وأضاف المجنى عليهم في بلاغهم أن المتهمين قاموا باستئجار شقة سكنية بمنطقة المنشية أمام مجمع محاكم بنها لاستغلالها في ممارسة أعمال النصب.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد المتهمين، وجار عرضه على النيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقى المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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