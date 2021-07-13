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الهولندي كايبرس يُدير نهائي يورو 2020

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الهولندي كايبرس يُدير نهائي يورو 2020 الهولندي كايبرس يُدير نهائي يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم الهولندي، بيورن كويبرس، لإدارة المباراة المرتقبة في نهائي كأس أمم أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا.

وقال الـ"يويفا" في بيان نشره على موقعه: "اختارت لجنة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهولندي بيورن كويبرس، لإدارة نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 بين إيطاليا وإنجلترا، والذي سيقام في ملعب ويمبلي بلندن، يوم الأحد 11 يوليو، في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت وسط أوروبا)".
وأضاف البيان: "بيورن كويبرس البالغ من العمر 48 عاما، هو حكم دولي منذ عام 2006، وسيكون أول حكم هولندي يتولى مسؤولية إدارة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، والسابع في جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأوضح: "كان كويبرس عضوا في فريق الحكام ببطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 2012، وكأس العالم في البرازيل 2014، بالإضافة إلى يورو 2016 في فرنسا، ومونديال 2018، وقام بالإشراف على مواجهتي بلجيكا ضد الدنمارك (2-1)، وإسبانيا ضد سلوفاكيا (5-0) في دور المجموعات في يورو 2020".

وأكمل بيان الـ"يويفا": "سينضم إلى كويبرس في النهائي يوم الأحد، المساعدان الهولنديان ساندر فان روكيل، وإروين زينسترا، بينما سيكون الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي حكما رابعا. وتم تعيين الألماني باستيان دانكرت، للإشراف على تقنية الفيديو (فار)".

المصدر: uefa.com

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