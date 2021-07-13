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ماذا قال مورينيو عن ركلة جزاء انجلترا ضد الدنمارك

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ماذا قال مورينيو عن ركلة جزاء انجلترا ضد الدنمارك ماذا قال مورينيو عن ركلة جزاء انجلترا ضد الدنمارك

أثارت ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للمنتخب الإنجليزي في مباراته ضد نظيره الدنماركي في نصف نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء، ضجة كبيرة حول صحتها.

وبلغت إنجلترا المباراة النهائية لـ"يورو 2020"، بعدما أن حولت تأخرها بهدف أمام الدنمارك إلى فوز بنتيجة 2-1، وكان الهدف الثاني الذي أحرزه القائد، هاري كين، في الشوط الإضافي الأول، بعد متابعة ركلة جزاء أضاعها بنفسه وحصل عليها زميله رحيم سترلينغ، مثيرا للجدل لوجود شكوك حول صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء.


ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو من أجل تأكيد صحة قراره لاحتساب ركلة الجزاء، علما بأن اللقطات أظهرت وجود احتكاك خفيف بين سترلينغ ومدافعين اثنين دنماركيين قبل سقوطه أرضا.

ويعتقد المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، أن الحكم لم يكن موفقا في احتساب ركلة جزاء لمصلحة الإنجليزي، وقال في تصريحات لإذاعة "توك سبورت": "لم تكن أبدا ركلة جزاء، خصوصا على هذا المستوى، نصف نهائي كأس أوروبا، لا أفهم القرار".

ومن ناحيته، اعترف نجم إنجلترا السابق غاري نيفيل، أن الركلة تستحق الضجة المثارة حولها، قائلا لشبكة "ي تي في": "إذا أردنا أن نكون عادلين، يجب أن تكون ضد خسارة المباراة بركلة جزاء كهذه، لكنهم (الحكام) كانوا ثابتين طوال البطولة بشأن التردد حول قلب القرارات".

وتلتقي إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا، يوم الأحد المقبل، مع إيطاليا المتأهلة على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات

كوورة

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