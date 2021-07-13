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نقل خاطئ من "رويترز" يثير لغطاً حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن: خلط "فايزر" و"أسترازينيكا" فعّال وآمن

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نقل خاطئ من "رويترز" يثير لغطاً حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن: خلط "فايزر" و"أسترازينيكا" فعّال وآمن نقل خاطئ من "رويترز" يثير لغطاً حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن: خلط "فايزر" و"أسترازينيكا" فعّال وآمن
المنظمة تصريحها أكد مأمونية خلط اللقاحين.. والوكالة نشرت عنواناً مخالفاً

نقل خاطئ من

أثار نقل خاطئ من وكالة "رويترز" لتصريحات مسؤولة في منظمة الصحة العالمية لغطاً حول الخلط بين لقاحات ، بعدما نقلت الوكالة عنواناً خاطئاً للتصريح.

وأكدت مصادر متخصصة أن تصريح المسؤولة كان واضحاً، وأكدت فيه مأمونية وفاعلية خلط لقاحي "فايزر" و"أسترازينكا"، حيث قالت المنظمة في المؤتمر الصحفي: "الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات، وحالياً هناك أدلة كافية حول لقاحي فايزر وأسترازينيكا، والمنظمة تنصح بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنياً على دراسات كما حصل مع فايزر وأسترازينيكا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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