إتاحة خدمة التوكيل للأضاحي عبر "تبرّع"

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"المنصة" واجهة معتمدة رسميًا للصدقات والزكاة

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التوكيل بأداء شعيرة الأضحية وتجهيزها وتوزيع الثلث على المحتاجين وإيصال الثلثين المتبقية للمستفيدين وإهدائها لمن يرغب أو التبرع بالأضحية كاملة، من خلال خطوات إلكترونية سهلة وميسرة عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع"، التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات، حيث تأتي هذه الخدمة تحت شعار "نسمي لك عليها".

وذكر وكيل الوزارة لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، أن الوزارة حريصة على أن تكون المنصة الوطنية للتبرعات الجهة المثلى للربط بين المتبرع والمحتاج من خلال عملية تبرع شفافة تُنفذ تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة الأضاحي للتسهيل على المضحين.

وقال: منصة "تبرّع" ملتزمة بأن تكون الأضاحي متوافقة مع الأحكام والشروط الواجب توفرها بالأضحية حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية وبعيدة عن الغش التجاري والمواشي المتضررة.

وتأتي خدمة الأضاحي لتتوافق مع تعليمات وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل عام وخلال موسم الحج بشكل خاص، حيث يتمكن المستخدم من التوكيل بأداء شعيرة الأضحية، إذ تتميز خدمة الأضاحي عبر المنصة بالتوكيل الإلكتروني وبتعدد خيارات الدفع الإلكترونية.

يذكر أن منصة "تبرّع" تهدف إلى توحيد الجهود بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، حيث تضم المنصة حالياً مبادرات معتمدة لجمعيات أهلية مرخصة من الوزارة من خلال تحديد أوجه صرف التبرعات الصادرة عن الأفراد والمنظمات وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة.