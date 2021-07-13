«إيفر جيفين» تغادر المياه الإقليمية المصرية متوجهة إلى هولندا

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خرجت السفينة البنمية إيفر جيفين، مساء الإثنين، من غاطس بورسعيد والمياه الإقليمية المصرية بعد مكوثها عدة أيام في غاطس ميناء بورسعيد، استعدادًا لاستئناف رحلتها إلى ميناء روتردام بهولندا، عقب خروجها، الأسبوع الماضي، من قناة السويس من أجل استكمال بعض الأعمال اللوجستية وتزويد المؤن من غاطس بورسعيد لاستئناف رحلتها.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شهد توقيع إتفاقية تعويض مع ملاك ايفر جيفين خلال حفل كبير أعقبه مؤتمر صحفي أكد خلاله على استعادة حق القناة مع الحفاظ على علاقة الشركاء بكل ود وسلام.

يذكر أن السفينة إيفر جيفين جنحت في 23 مارس الماضي بعرض قناة السويس واستمر جنوها عدة أيام متواصلة أدت إلى غلق القناة 6 أيام مما تسبب في إلحاق خسائر بالقناة، وقامت القناة بالحجز التحفظي واستمرت المفاوضات والجلسات تتداول طيلة الثلاث أشهر الماضية.

وأكد ممثلي ملاك السفينة على نجاح المفاوضات مقدمين الشكر لقناة السويس على إنجاز تعويم السفينة والجهود العظيمة التي قدمت من جانب العاملين بقناة السويس وعبور السفينة قناة السويس بسلام.

وأكد «ربيع» خلال المؤتمر الصحفي الاخير، الأسبوع الماضي، أنه تم الحصول على الجزء الأكبر من التعويض فيما سيتم الحصول على باقي التعويض خلال الشهر الجاري مؤكدا على أن الهيئة كانت أيضا من خلال المفاوضات الناجحة على تسعي على ضمان استمرار التعاون والتواصل مع ممثلي الشركة المشغلة للسفينة والشركة المالكة، بما ينعكس إيجابياً على علاقة الهيئة بشركائها الاستراتيجيين وثقتهم فيها، والحفاظ على أواصر العلاقات الطيبة التي تربط مصر بالدول التي تتبعها السفينة سواء من حيث العلم أو الملكية، وهي علاقات استراتيجية، تحرص عليها مصر كما تحرص عليها الدول المعنية.

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس ببطولة المصريين الذين سطروها بدمائهم وأرواحهم على مدار أكثر من مائة وواحد وخمسون عاما وما فعلوا من نجاحات جديدة قدموها خلال تعويم السفينة إيفر جيفين والتي استشهد خلالها أحد عمال القناة، حيث حرصت الهيئة في لافته إنسانية على تقديم تعويض لأسرة العامل إلا أن اسرته رفضت مؤكدا سعي الهيئة على توفير رحلات حج وعمرة لأسرته التي تعاملت بكل وطنية وإيمان صادق.