أول رد من «السكة الحديد» على واقعة كمسري قطار منوف المتهم بصفع مواطن

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أصدرت هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، الخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021، وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة، والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة، حفاظًا على حقوق الراكب.

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه تم إيقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة «لا تهاون في حق أي راكب»، خاصةً أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات السيد الفريق مهندس وزير النقل، ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل في كافة المواقف، وفقًا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

وتؤكد الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

قصة الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمشادة بين قائد قطار ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف.

ويظهر الفيديو مشادة بين سيدة مصورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع قائد القطار ومساعديه.

القصة كما أوضح الفيديو، أن الكمسري تعدى بالضرب على راكب أمام ابنته بعدما عجز الراكب عن دفع غرامة محطة إضافية.

وقالت مصورة الفيديو، إنها تعمل محامية، وإن الركاب حاولوا حماية الراكب ودفع الغرامة بدلًا منه رحمة بابنته التي ظلت تبكي، إلا أنه رفض تحصيل الغرامة من الركاب وصمم على دفع المواطن لنفسه أو تحرير محضر ضده.

وبعد محاولات عديدة، أوضحت مصورة الفيديو أنها قامت بالتصوير بسبب استغلال قائد القطار والكمسري سلطتيهما في التعدي على المواطن وتجاوزا في حقه وإهانته أمام ابنته.

واستغاثت سيدة القطار مصورة الفيديو بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات السكة الحديد بمعاقبة قائد القطار ومساعديه ورفض تحصيلهم الغرامة وتعمدهم إهانة المواطن أمام ابنته.