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كارتيرون يرفض رحيل أوباما

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كارتيرون يرفض رحيل أوباما كارتيرون يرفض رحيل أوباما

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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ، فكرة رحيل يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك برفضه النهائي لرحيل أوباما لنادي الحزم السعودي في الموسم المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد تقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الاعارة مقابل مليون دولار، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض نظرا لتمسك المدير الفني الفرنسي باستمرار أوباما في الموسم المقبل.

يذكر أن الزمالك سوف يعود للتدريبات الجماعية الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها 3 أغسطس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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