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مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقة

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مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقة مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقة
لا يزال قيد الدراسة من الطرفين

مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقة

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط هادي عمرو، اقترح خلال لقاءاته الجارية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات بناء الثقة.

وبينت المصادر أن اقتراح "عمرو" لا يزال قيد الدراسة من الجانبين، وفقاً لـ"الشرق".

وأشارت إلى وجود هوة كبيرة تفصل بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية التي قُدمت للجانب الأميركي.

وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأميركي يرى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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