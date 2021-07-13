"سبق" تتجول في مستودع "حُلل" الخيري بالجوف.. جهود جبارة لـ 80 متطوعة

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فكرة المستودع تقوم على العلاقة التبادلية والتفاعلية

رصدت عدسة "سبق"، المجهودات التي تبذلها 80 سيدة ومتطوعة في مستودع "حُلل" الخيري بمنطقة الجوف.

وتجولت الصحيفة في أقسام المستودع الذي يعمل تحت مظلة جمعية البر الخيرية بمنطقة الجوف، واستعرضت عملية استقبال التبرعات وإعادة فرزها وتجهيزها للمحتاجين.

وبدأ المستودع بفكرة ثم أصبح من أضخم المستودعات الخيرية في منطقة الجوف، وأصبح اليوم منارة خيرية معروفة.

وتقوم فكرة المستودع على العلاقة التبادلية والتفاعلية مع الأهالي، حيث إنهم يقومون بالتبرع بالأشياء التي لا يحتاجونها، وكذلك المستودع يقوم بإمداد من يحتاج منها بعد إعادة فرزها وترتيبها بشكل أفضل مما هي عليه.

ويحتوي المستودع على العديد من الأقسام، وهي الأثاث، الأواني المنزلية، الحقائب، الأجهزة الكهربائية، وقسم للتمور، وإعادة تدوير القرآن الكريم الممزق، وقسم للكتب، وأقسام الملابس للنساء والرجال والأحذية، وأدوات لذوي الاحتياجات الخاصة، وغرف للعرائس ودعمهم بملابس الزفاف وغيرها.

وينفذ المستودع مشروع فرحة يتيم، في الأعياد لدعم هذه الفئة لإدخال السرور عليهم.