أخبار عاجلة

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
تونس تتخلص من الإخوان.. و"قيس" يشارك المواطنين احتفالاتهم بشارع بورقيبة -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

30 قائداً كشفياً من تعليم جدة يستقبلون ضيوف الرحمن بمطار المؤسس

Print
لتقديم العون والمساعدة لكافة الحجاج القادمين وإرشادهم ضمن مشروع "لبيك"

30 قائداً كشفياً من تعليم جدة يستقبلون ضيوف الرحمن بمطار المؤسس

يشارك 30 قائداً كشفياً من منسوبي كشافة تعليم جدة، في تقديم العون والمساعدة لكافة الحجاج القادمين عبر الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وإرشادهم حتى وصولهم إلى الحافلات ومحطة القطار ووسائل المواصلات المختلفة التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة المشروع الكشفي التطوعي "لبَّيك" لخدمة ضيوف الرحمن، جنباً إلى جنب مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي وكافة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة، عوض العتيبي، أن كشافة تعليم جدة تشارك هذا العام جرياً على العادة السنوية في خدمة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز، ضمن مبادرة مشروع "لبَّيك" الكشفي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، بالشراكة مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مشيرًا إلى أن مشاركة الكشافة تحظى بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام التعليم بجدة ومساعده للشؤون التعليمية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة، علي العمري، من جانبه، أن مشاركة كشافة تعليم جدة تأتي استمراراً لدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتتمثل المشاركة هذا العام في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين القادمين عبر مطارات المملكة، واستقبالهم، مقدمًا شكره لإدارة المطار وكافة الجهات الحكومية المشاركة والداعمة؛ على ما يقدمونه من خدمات جليلة من أجل إتمام الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة.

30 قائداً كشفياً من تعليم جدة يستقبلون ضيوف الرحمن بمطار المؤسس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

الأنظار تتجه صوب قصر بعبدا.. مَن سيكلف بتشكيل رئيس الحكومة اليوم؟

الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري

الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري

خذ نفسًا عميقًا.. قواعد اللعبة تتغير "اللقاح في حبة واستنشاق"!

خذ نفسًا عميقًا.. قواعد اللعبة تتغير "اللقاح في حبة واستنشاق"!

الأرصاد ينبه من سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران

الأرصاد ينبه من سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران