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محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة "مدينتنا بلا نفايات"

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شاهد عرضًا مسرحيًا توعويًا شارك فيه عدد من الأطفال

محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة

دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، رئيس لجنة تطوير المحافظة، مساء يوم أمس، المبادرة الخلاقة "#مدينتا بلا نفايات"، الهادفة لرفع الحس التوعوي لدى المجتمع تجاه النظافة العامة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تحسين المشهد الحضري في المحافظة، وذلك بمنتجع جولدن دوم.

وفور وصوله؛ افتتح المحافظ، على هامش تدشين المبادرة، مزرعة الفراولة المقامة بالمنتجع.

ثم قام المحافظ، يرافقه مديرو الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس تطوير المحافظة، بجولة عامة في المنتجع، وصولاً إلى المعرض الذي يترجم الخطوات العملية لمبادرة "مدينتنا بلا نفايات".

وشاهد والحضور النماذج المعدة للتوزيع خلال الحملة التوعوية من سلال مهملات خاصة بالسيارات مصممة بطريقة مبتكرة لتكون أداة ورسالة في آن واحد وكذلك منشورات ومطويات ومطبوعات توعوية تترجم أهمية النظافة وتحث أفراد المجتمع كبارًا وصغارًا على عدم رمي المهملات في الطرقات.

وشاهد المحافظ والحضور عرضًا مسرحيًا شارك فيه عدد من الأطفال حمل رسالة توعوية تحث على حماية البيئة ونشر قيمة النظافة.

واشتمل العرض المسرحي على العديد من الفقرات الهادفة والمشوقة لإبراز المبادرة عن طريق عنصر الجذب المسرحي الإيحائي بما يحقق الهدف من المبادرة.

وفي ختام الفعالية، أكدت عضو الفريق القائم على المبادرة والمتحدثة باسم فريق العمل الدكتورة أمل بنت حسين بن مشيط، أن هذه المبادرة هي القاعدة التي ستنطلق منها عدة مبادرات لتحسين المشهد الحضري في خميس مشيط، وأعربت عن شكرها للمحافظ الذي رعى ودعم المبادرة وكذلك فريق العمل الذي قام على إخراج المبادرة للنور.

وأشادت برجال الأعمال الذين دعموا المبادرة ماديًا، وأعربت عن شكرها لمنتجع "جولدن دوم" الذي احتضن تدشين المبادرة.

محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة

محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة

محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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