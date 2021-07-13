★ ★ ★ ★ ★

عند زيارة منطقة عسير ستستمتع بالقصور ذات الطابع الفريد

تعتبر قرية "رجال ألمع" من الوجهات الجاذبة عند زيارة منطقة عسير، إحدى وجهات "صيفنا على جوك" الذي دشنته الهيئة السعودية للسياحة، نظرًا لأنها ثرية بتاريخها وآثارها، وآسرة بعمارتها وقلاعها الحجرية، حيث تقع على بعد 45 كم من أبها.

وتُمثل "رجال ألمع" تاريخًا مزدهرًا يعود لأكثر من 350 عامًا، وما تزال محتفظة بجماليتها الظاهرة في أبراجها والمطعّمة بالكوارتز الأبيض؛ وهو ما رشّحها لأن تكون إحدى المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، لذلك خصصت مدونة "رحّال" السياحية التابعة لمنصة السفر العالمية "Wego"، مساحة منفردة لهذه القرية، ووصفتها بأنها من أهم الوجهات التي لا يمكن تفويتها عند زيارة المملكة العربية السعودية، كونها ما زالت محتفظة بفنونها المعمارية الفريدة المتمثلة في الحصون الشاهقة المبنية بطريقة فنية تجمع بين الجمال والإتقان واستغلال المساحات بشكل لافت.

وهناك 60 قصراً في "رجال ألمع" بنيت من الحجارة الطبيعية والطين والأخشاب، حيث تأسرك هذه القرية بطابعها القديم الذي يعبق منه سحر الماضي والتاريخ، ومن أهم القصور التي تحتضنها، قصر الدرعية ومعجب وجابر، حيث تحوي في أحد مبانيها المكونة من ستة طوابق، متحفًا مفتوحًا للزوار، يضم العديد من القطع التراثية القديمة التي تحكي حياة سكان "رجال ألمع" في مختلف المراحل التاريخية، بالإضافة إلى إرث كبير من الصور والأعمال الفنية والتحف الأثرية الفريدة، ومركز للزوار يعمل على تعريف ومساعدة السياح في اكتشاف المنطقة بشكل أفضل.

ويفخر سكان "رجال ألمع" بتراثهم، وقد بذلوا جهودًا كبيرة لترميم قريتهم، وحصدوا في العام 2017 جائزة "مُدن" العربية لتراثها المعماري.

يذكر أن برنامج "صيفنا على جوك" انطلق في 11 وجهة سياحية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويوفر أكثر من 500 تجربة وباقة ونشاط سياحي، يُقدمها أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص، ويمكن للزوار الحصول على تفاصيل الباقات والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة مع مقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء حجوزاتهم مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات. ولمعرفة المزيد عن برنامج "صيف السعودية 2021" يمكن القيام بزيارة منصات "روح السعودية" الاجتماعية، أو الاتصال بمركز العناية بالسياح (930).