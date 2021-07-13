أخبار عاجلة

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
تونس تتخلص من الإخوان.. و"قيس" يشارك المواطنين احتفالاتهم بشارع بورقيبة -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة والجمارك" تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة

Print
"الزكاة والجمارك" تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة "الزكاة والجمارك" تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة
شملت "أجهزة تكييف وغسالات ونشافات وثلاجات وسخانات وإنارة وإطارات"

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول (1.117.149) منتجًا مخالفًا للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها "أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات".

وقالت "الهيئة": منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت (1.027.360) منتجاً، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات" (36.502) منتج، وبلغ مجموع "الإطارات" (53.287) إطاراً، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية ، وقد تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.

جاءت هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتُمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)