تباين أراء طلاب الثانوية القسم الأدبي بأسيوط حول امتحان الفرنساوي.. وشكاوى من الألماني

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تباينت آراء طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي بأسيوط حول امتحان مادة اللغة الفرنسية بين الصعب والسهل، مؤكدين عدم كفاية الوقت للإجابة ووجود مرادفات من خارج المنهج، بينما اشتكى بعض الطلاب من امتحان مادة اللغة الألمانية، مشيرين إلى صعوبة بعض الأسئلة خاصة سؤال القطعة، وأن الأسئلة تحتاج إلى السفير الألماني للإجابة عليها.

وقال الطلاب جمال حمدي وأبوبكر حمزة وأحمد عبدالله إن امتحان اللغة الفرنسية طويل والقطعة صعبة، والمواقف بها كلمات من خارج المنهج، والوقت غير كاف، مؤكدين أن الامتحانات من خارج الكتاب المدرسي، منتقدين عدم الاستفادة من كتب الوزارة المحملة pdf على التابلت المدرسي بسبب عدم تمكنهم من فتحها.

بينما قال الطالب محمد عبدالناصر إن امتحان اللغة الألمانية صعب وبه نقاط غامضة، خاصة سؤال القطعة طويل وبها كلمات جديدة والوقت غير كاف.

وأضاف محمود فتحي أن الامتحان صعب ويحتاج إلى السفير الألماني أو أساتذة جامعيين لكي يتمكنوا من حله.