أخبار عاجلة

مقطع دفع الطفل لمجرى السيل.. "العنف الأسري" يتجاوب مع إحدى المواطنات -
"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة -
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع -
تونس تتخلص من الإخوان.. و"قيس" يشارك المواطنين احتفالاتهم بشارع بورقيبة -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987 -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو -
قائمة محدّثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا.. الإصابات تتجاوز 194 مليونًا -
هيئة المسجد الحرام تُكثف أعمالها التوعوية والتنظيمية في استقبال المعتمرين -
تروية مستمرة.. الحصيني يتوقع هطولات الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة بنها: الانتهاء من تقييم المشاريع الريادية في مجالات المنتجات الغذائية وتدوير المخلفات

Print
جامعة بنها: الانتهاء من تقييم المشاريع الريادية في مجالات المنتجات الغذائية وتدوير المخلفات جامعة بنها: الانتهاء من تقييم المشاريع الريادية في مجالات المنتجات الغذائية وتدوير المخلفات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة بنها إنه تم تقييم أفكار المشاريع الريادية المقدمة إليه في مجالات المنتجات الغذائية وتدوير المخلفات وذلك بكلية الزراعة بمشتهر.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن تقييم المشاريع جاء في إطار حرص جامعة بنها على دعم المشاريع الريادية والابتكارية في كافة المجالات وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي من خلال مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة بنها، وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف البيان أن التقييم جاء مم خلال لجنة تقييم المشاريع الابتكارية برئاسة الدكتور إيهاب محمد فريد (وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة)
وعضوية كل من الدكتور محمد حسن رفعت (وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث) والدكتور أحمد إبراهيم الدسوقي (أستاذ ورئيس قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة) والدكتورة صفاء محمود محمد حلاوة (أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة) والدكتورأيمن سمير فريد (مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

«زي النهارده».. وفاة توفيق الحكيم 26 يوليو 1987

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يقترب من ميدالية بعد التأهل لنصف نهائي التايكوندو

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. تنازل الملك فاروق عن العرش 26 يوليو 1952

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956

«زي النهارده».. عبدالناصر يؤمم قناة السويس 26 يوليو 1956