جامعة بنها: الانتهاء من تقييم المشاريع الريادية في مجالات المنتجات الغذائية وتدوير المخلفات

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قال الدكتور أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة بنها إنه تم تقييم أفكار المشاريع الريادية المقدمة إليه في مجالات المنتجات الغذائية وتدوير المخلفات وذلك بكلية الزراعة بمشتهر.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن تقييم المشاريع جاء في إطار حرص جامعة بنها على دعم المشاريع الريادية والابتكارية في كافة المجالات وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي من خلال مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة بنها، وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف البيان أن التقييم جاء مم خلال لجنة تقييم المشاريع الابتكارية برئاسة الدكتور إيهاب محمد فريد (وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة)

وعضوية كل من الدكتور محمد حسن رفعت (وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث) والدكتور أحمد إبراهيم الدسوقي (أستاذ ورئيس قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة) والدكتورة صفاء محمود محمد حلاوة (أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة) والدكتورأيمن سمير فريد (مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا).

